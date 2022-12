Beyoncé y Jay Z 'disfrutan' de la terapia de pareja

Aunque ambos se encuentran recorriendo el mundo con su gira 'On the Run', el matrimonio formado por Beyoncé y su marido, el rapero Jay Z, no se olvida de cultivar con intensidad todos los elementos de su relación de pareja a través de un método tan inusual como efectivo: poniéndose en contacto con su terapeuta de confianza a través del programa de videoconferencias Skype.

"Beyoncé y Jay Z llevan muchos años viendo a un terapeuta que les ayuda a trabajar en los aspectos más complicados de su vínculo sentimental. Puede sonar una medida algo drástica, pero lo cierto es que para ellos es normal buscar asistencia matrimonial para sobrellevar las dificultades de ser una pareja famosa y, además, disfrutan mucho de sus sesiones semanales", reveló una fuente al diario Daily Mirror.

El hecho de que los dos artistas no hayan renunciado a esta práctica ni en medio de su aventura musical conjunta no significa que estén sumidos en un sinfín de problemas emocionales, sino que sus productivas charlas les sirven precisamente para mantener intacta la complicidad de la que siempre han presumido en un entorno profesional definido por el estrés y la tensión constantes.

"Beyoncé y Jay están perfectamente, no hay ningún conflicto entre ellos. Simplemente no están dispuestos a olvidarse de su matrimonio y dejarlo en un segundo plano con la excusa de la gira. Llevan muchos años de relación profesional con su terapeuta y, ahora que están fuera de Estados Unidos, han decidido recurrir a las nuevas tecnologías para seguir en contacto con él. En el fondo no deja de ser una buena señal, quiere decir que ambos dan una prioridad absoluta a su vida familiar", añadió el mismo informante.