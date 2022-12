Beyoncé y Jay Z disfrutan de la dieta vegetariana

La mediática pareja del mundo de la música ha decidido someterse a una estricta dieta vegana durante los días que restan hasta la cena de Nochebuena, por lo que no resulta sorprendente que Beyoncé y Jay Z dejaran completamente boquiabiertos a los comensales del popular restaurante orgánico Café Gratitude (Los Ángeles) al protagonizar una majestuosa entrada en sus instalaciones.

Como publica el portal de noticias TMZ, el famoso matrimonio dejó a su primogénita Blue Ivy en casa para la ocasión y ambos se lanzaron a degustar un suculento banquete carente de materia cárnica en el que destacaban platos como los tacos de maíz, las lentejas indias y la crema de nuez blanca. Para finalizar la romántica y saludable comida, las dos estrellas se dejaron seducir por unas exclusivas trufas de chocolate completamente veganas.

Aunque escenificó orgulloso su nueva condición de vegano ante los presentes en el restaurante, lo cierto es que Jay Z ya se había encargado previamente de dirigirse a la opinión pública para compartir las bondades de las dietas que evitan cualquier producto procedente de un animal, prometiendo que tanto él como su exuberante esposa se alimentarían únicamente de alimentos vegetales hasta la llegada de las festividades navideñas.

"Voy a embarcarme en un reto de 22 días definido por una dieta totalmente vegana, que empezará el mismo día de mi cumpleaños [4 de diciembre] y que en principio terminará la noche anterior a Navidad. He decidido hacer esto porque un buen amigo mío que es vegano me animó a desayunar productos únicamente vegetales. La verdad es que me está sentando fenomenal", escribió el rapero en su página web personal, llamada Life and Times.

Por: Bang Showbiz