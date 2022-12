Betty White recibe el galardón a toda una carrera en los premios Daytime Emmy

La actriz y humorista Betty White (93) fue homenajeada con el galardón en reconocimiento a toda una carrera en la ceremonia de entrega de los premios Daytime Emmy que se celebró este domingo en los estudios Warner Brothers de Los Ángeles.

"En primer lugar, no tenía ni idea de que todavía seguiría viva llegados a este punto, y mucho menos de que tendría el privilegio de seguir trabajando en esta industria. Dios mío, no puedo explicar lo que significa para mí. Muchas gracias a todos vosotros, a vuestras madres, a vuestros padres y a vuestras abuelas y abuelos. Y gracias también a algunos bisabuelos", aseguró la veterana estrella en su discurso de agradecimiento, con el que consiguió hacer reír a todos los presentes.

La gala, que fue presentada por Tyra Banks, también rindió tributo a la fallecida humorista Joan Rivers, que murió el pasado mes de septiembre debido a complicaciones derivadas de una cirugía. Su hija, Melissa, agradeció a la comunidad televisiva el haber "salvado la vida" de su famosa madre tras ayudarle a relanzar su carrera al otorgarle su único Emmy por su programa 'The Joan Rivers Show' en 1990 tras el suicidio de su marido, Edgar Rosenberg.

"Esta fundación ayudó revigorizar su carrera y mi madre siempre se sintió querida y valorada por la comunidad televisiva. Y por eso siempre os estaré agradecida", explicó Melissa.

Las telenovelas 'The Young and the Restless' y 'Days of our Lives' empataron en la categoría de Mejor Drama, y los actores de 'General Hospital', Anthony Geary y Maura West, se llevaron a casa los galardones a Mejor Actor y Mejor Actriz.

Una de las anécdotas más divertidas de la velada la protagonizó Matt Lauer, quien durante su discurso de apertura hizo dos promesas: la primera, poner punto final a su "guerra" de bromas pesadas con la presentadora Ellen DeGeneres, y la segunda, donar 1.000 dólares a una organización benéfica cada vez que uno de los ganadores de la noche mencionara su nombre en su discurso de agradecimiento. Como era de esperar, el nombre del presentador fue uno de los más escuchados a lo largo de la ceremonia.