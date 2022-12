Bette Midler se disculpa por haber insultado a Ariana Grande

La veterana cantante Bette Midler ha querido calmar la polémica levantada por sus declaraciones sobre Ariana Grande asegurando que tiene una voz maravillosa independientemente de que le guste cantar "revolcándose sobre un sofá" después de que la propia joven afeara su conducta recordándole su propio pasado provocador.

"En relación a mis palabras sobre Ariana Grande, lo único que puedo decir es: '¡Hablo como una vieja zorra reformada!'. Tiene una voz preciosa, encima de un sofá o no", escribió Bette en su cuenta de Twitter.

Publicidad

Con estas palabras la artista ha intentado aplacar el enfado de Ariana, quien expresó su decepción a través de las redes sociales por la actitud poco feminista de Bette, de quien sin embargo sigue declarándose una fan incondicional.

"¡Bette siempre fue una feminista que defendió que las mujeres pudieran hacer lo que les diera la p**a gana sin que nadie las juzgara! No estoy segura de qué ha sido de esa Bette pero quiero que esa sirena sexy vuelva [en referencia al famoso personaje de Bette, la sirena Delores Delago]. Siempre seré una fan, sin importar nada más, cariño", reza el mensaje de Ariana, titulado: "Va con todo mi amor".

La polémica en torno a las dos artistas surgió a raíz de una entrevista de Bette en la que lamentaba la actitud innecesariamente provocativa de las nuevas generaciones de cantantes, poniendo como ejemplo a Ariana.

"Siempre resulta sorprendente ver a alguien con una voz tan chillona como la de Ariana Grande revolcándose en un sofá de una forma tan ridícula. Quiero decir, va más allá de lo ridículo y no sé quién le estará aconsejando que haga eso, pero desearía que parara. Pero no es mi problema, no soy su mánager ni su madre. Quizás le han dicho que eso es lo que tiene que hacer. El sexo vende, siempre ha vendido", aseguraba Bette al periódico The Telegraph.