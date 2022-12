Benedict Cumberbatch y su prometida Sophie Hunter esperan su primer hijo

El protagonista de la exitosa serie de BBC 'Sherlock' Benedict Cumberbatch y su prometida Sophie Hunter -a quien propuso matrimonio el pasado mes de noviembre- están esperando su primer hijo, por lo que habrían decidido adelantar su boda a la próxima primavera, según informa el periódico New York Post.

"Sophie está embarazada de unos meses, y tanto ella como Benedict están muy emocionados. También están planeando muy discretamente casarse a principios de la primavera", aseguró una fuente al mismo medio.

La última aparición pública de la pareja se produjo la semana pasado en el Festival de Cine Internacional de Palm Springs, aunque en esa ocasión la futura mamá fue capaz de camuflar su figura de embarazada gracias a un amplio vestido de Just Cavalli y un bolso estratégicamente colocado sobre su barriga.

La noticia de la futura paternidad del actor se ha producido apenas unas semanas después de que él mismo asegurara no tener tiempo para planear su enlace con Sophie por culpa de su apretada agenda de grabación de la serie sobre el famoso detective británico.

"Cada cosa a su tiempo. Ahora mismo estoy interpretando a Sherlock, vamos a empezar ya, así que mi prioridad va a ser esa", explicaba al portal PopSugar.

Pese al discreto perfil público que la pareja ha tratado de mantener en todo momento, Benedict no ha podido evitar demostrar públicamente su entusiasmo ante su enlace en varias ocasiones.

"Es la noticia más importante de mi vida. Es algo privado y no quiero hablar demasiado sobre ello. Pero mi compromiso con la mujer que amo es sin duda la cosa más importante que me ha sucedido en 2014", aseguraba el actor al periódico The Sun.