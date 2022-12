Benedict Cumberbatch se disculpa por sus 'ofensivos' comentarios sobre los 'actores de color'

El actor Benedict Cumberbatch ha pedido disculpas por sus "ofensivos" comentarios al referirse a sus compañeros de profesión negros como "actores de color" mientras discutía la falta de diversidad dentro de la industria del cine británica, un error que le hace sentirse extremadamente avergonzado por su "idiotez" pero que espera que sirva para arrojar luz sobre la necesidad de utilizar una "terminología no ofensiva".

"Estoy devastado por haber podido ofender a alguien al utilizar esa anticuada terminología. Ofrezco mis más sinceras disculpas. No puedo poner ninguna excusa por haber sido un idiota y soy consciente del daño que he causado. Solo espero que este incidente arroje luz sobre la necesidad de utilizar una terminología que resulte exacta y no ofensiva. Lo más vergonzoso de todo esto para mí es que cuando empleé ese término estaba hablando sobre la falta de igualdad racial en las artes escénicas británicas y cómo resulta necesario realizar rápidas mejoras en nuestra industria. Una vez más, soy consciente de lo irresponsable que he sido y siento haber ofendido a alguien. Me disculpo una vez más ante cualquier persona a la que haya podido ofender con este uso irreflexivo del lenguaje en un problema que afecta a amigos míos por los que me preocupo profundamente", declara el intérprete británico en un comunicado público.

La sincera disculpa de Benedict -que está esperando su primer hijo junto a su prometida Sophie Hunter- hace referencia a la entrevista que realizó en el programa televisivo 'Tavis Smiley', durante la que empleó el término "personas de color" mientras intentaba expresar su indignación por la falta de igualdad de oportunidades que existe en su Inglaterra natal en comparación con Estados Unidos.

"Creo que en lo que respecta a los actores de color, las cosas son muy diferentes en Reino Unido y muchos de mis amigos tienen más oportunidades aquí [en Estados Unidos] que allí, y eso es algo que tiene que cambiar. Algo ha ido mal, no representamos lo suficientemente bien nuestra cultura, que comprende distintas razas, y es necesario que comencemos a trabajar en ello", explicaba Benedict durante su intervención.

La organización caritativa Show Racism the Red Card ha asegurado que los comentarios del actor pueden resultar "potencialmente ofensivos", pero ha elogiado su esfuerzo por intentar atraer atención sobre la falta de diversidad en la industria del entretenimiento.

"Benedict Cumberbatch ha hecho hincapié en un tema muy importante dentro de la industria del entretenimiento y de la sociedad en general. La falta de representación de la gente negra o de las etnias minoritarias en ciertas industrias de Reino Unido es un problema que necesita ser solucionado y nos alegra que Benedict haya hablado para apoyar la necesidad de una mayor representatividad. Al hacerlo, también ha arrojado luz sin pretenderlo sobre la necesidad de utilizar una terminología apropiada y sobre la evolución del lenguaje. Show Racism the Red Card considera que el término 'de color' resulta ahora anticuado y puede resultar potencialmente ofensivo por las connotaciones asociadas con el término y con su uso histórico", aseguró la asociación por la lucha contra el racismo.