Benedict Cumberbatch pierde los nervios sobre el escenario durante su representación de Hamlet

El actor Benedict Cumberbatch suele dejar sorprendida a la audiencia con sus interpretaciones pero este sábado también lo ha hecho con el exabrupto que soltó tras perder la concentración cuando una alfombra se quedó enganchada en una puerta durante su interpretación de 'Hamlet'. El actor, gritó "jode*" ante el público que ocupaba las butacas del teatro del Centro Barbican de Londres.

Pero sus nervios ya le pusieron a prueba antes, cuando durante el soliloquio de 'Ser o no ser' -en el que el abatido príncipe contempla la muerte y el suicidio- falló el audio que lo acompañaba y tuvo que volver a iniciar desde el principio su discurso.

Pero sus frustraciones eran aún mayores, y las quiso compartir con el público que se agolpaba a la salida del teatro para verle, a los que pidió que por favor no hicieran uso de sus móviles para grabarle o fotografiarle durante la representación ya que "la luz roja" de las cámaras le distraían.

"Ha sido un infierno de semana. Una maldita cosa tras otra. La obra es lo que importa. No vuestros teléfonos móviles. Puedo ver cámaras, puedo ver luces rojas en el auditorio. Hoy comenzamos de nuevo. Puedo ver una luz roja en la tercera fila a la derecha, es matador. No hay peor apoyo que estar en el escenario experimentando eso, y no puedo daros lo que quiero daros, que es una interpretación en directo para recordar", dijo a los fans.

Benedict quiso dejar claro que no estaba culpando a esos fans sino que quería que el mensaje llegara a los que planean ir a ver la obra.

"No estoy culpándoos a vosotros, solo os pido que lo paséis por ahí", añadió.