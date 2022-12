Benedict Cumberbatch: 'Me comenzaron a llamar sexy a raíz de interpretar a Sherlock'

Según el actor Benedict Cumberbatch nadie le encontraba atractivo hasta que protagonizó la serie 'Sherlock', por lo que está convencido de que si ahora le ven así es por la simpatía que despierta el personaje de Sherlock Holmes.

"Nunca nadie me ha visto como un sex symbol antes de que saliera 'Sherlock', por lo que entiendo [el ser visto como un sex symbol] como un reflejo y apreciación del trabajo, más que mi propio magnetismo natural. Recuerdo cuando era adolescente y me preguntaba por qué las chicas no estaban interesadas en mí. Yo siempre he dicho que Sherlock es sexy y las personas simplemente proyectan su fría, brillante, encantadora e imperfecta personalidad sobre mí. Él es un hombre extraordinario cuyo atractivo recae en ser diferente y difícil. Es el último héroe alternativo", confiesa el intérprete a la edición británica de la revista OK!

El actor -padre de Christopher (3 meses) junto a su mujer Sophie Hunter- siente la misma emoción que el primer día cuando los fans le paran por la calle para alabar su trabajo.

"Estoy muy feliz de que la audiencia haya respondido con tanto entusiasmo al personaje. Cuando la gente te para por la calle para felicitarte por tu trabajo y expresarte su alegría por haberte visto en el papel, es justo la confirmación de todo eso. Te sientes genial".