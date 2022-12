Benedict Cumberbatch condena duramente la homofobia

Tras interpretar al matemático homosexual Alan Turing en su última película, 'The Imitation Game', el actor británico Benedict Cumberbatch se ha manifestado en contra de los extremistas homófobos, a los que combatiría "hasta la muerte" sin dudarlo.

"Hay personas que están siendo decapitadas en algunos países en este momento por sus creencias u orientaciones sexuales. Es terrorífico, ¡medieval! Me alzaría en armas contra quienes intentaran imponerme su pensamiento, los combatiría hasta la muerte. Conforme vas envejeciendo tienes que tener una idea exacta de qué está bien y qué no. No puedes ser tolerante con todo, hay que tener claras algunas cosas, como que el fundamentalismo religioso está mal", reveló el actor a la edición de noviembre de la revista Out.

Cumberbatch es consciente de que en la actualidad todavía son muchos los intérpretes que esconden su condición sexual al público.

"Si quieres venderte a ti mismo como un hombre de éxito en Hollywood, decir 'soy gay' tristemente sigue siendo un gran obstáculo a día de hoy. Todos conocemos a actores que lo son y que no quieren hablar sobre ello o sacarlo a la luz, o incluso lo niegan. No sé cómo lo hacen", declaró.

A pesar de los avances que se han producido, el actor considera que todavía queda mucho trabajo por hacer.

"Los derechos humanos y movimientos a favor de los gays han traido consigo un gran progreso social en los últimos 40 años, sin ninguna duda, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Creo que es extraordinario cómo cada vez que llegamos a un punto que genera algún problema en la sociedad, la gente es estigmatizada muy, muy rápido", concluyó.