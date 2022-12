Ben Affleck explica por qué no quiso que se conociera que tenía un antepasado con esclavos

El actor Ben Affleck ha hablado por primera vez después de que se conociera que pidió al programa de la PBS 'Finding Your Roots' (Descubriendo tus raíces) -en el que se investiga y revelan los ancestros de los famosos- que eliminara a uno de los antepasados que habían encontrado en su familia, pues para él era una vergüenza que le relacionaran con una persona que había tenido en "propiedad" a otras personas.

"Después de una búsqueda exhaustiva de mis ancestros en 'Finding Your Roots', se descubrió que uno de mis parientes lejanos era propietario de esclavos. No quise que ningún programa de televisión sobre mi familia incluyera a un tipo que tenía esclavos. Estaba avergonzado. El simple pensamiento me dejó un mal sabor de boca. Skip [el presentador Henry Louis Gates Jr.] decidió lo que iba a aparecer en el programa.

Le presioné del mismo modo que lo hago con los directores para que pongan las tomas que creo que son mejores. Esto es un proceso creativo colaborativo. Skip estuvo de acuerdo conmigo en cuanto al propietario de esclavos, pero tomó otras decisiones que yo no aprobé. Al final, es su programa y ya sabía lo que iba a pasar. Estoy orgulloso de ser su amigo y de haber participado. Es importante recordar que esto no es un programa de actualidad. 'Finding Your Roots' es un programa donde tú voluntariamente proporcionas una gran cantidad de información sobre tu familia, haciéndote un poco vulnerable. Lo que asumen es que nunca serán deshonestos contigo pero respetarán tu disposición a participar e intentar no incluir cosas que puedan avergonzar a tu familia", escribió el intérprete en Facebook.

A pesar de su vergüenza, Ben -padre de Violet (9), Seraphina (6) y Samuel (3) junto a Jennifer Garner- está agradecido de que esta controversia haya aportado luz a una parte desagradable de la historia estadounidense.

"Me arrepiento de mis pensamientos iniciales sobre que el asunto de la esclavitud no debería estar en la historia. No nos merecemos ni respeto ni culpa por nuestros antepasados y el grado de interés en esta historia significa que aún seguimos, como nación, lidiando con el terrible legado de la esclavitud. Es un examen que vale la pena continuar. Estoy contento porque mi historia, aunque de manera indirecta, contribuirá a esa discusión. Y aunque no me gusta que ese hombre sea mi antepasado, estoy feliz de que ese aspecto de la historia de nuestro país haya vuelto a tratarse", añadió.

Por: Bang Showbiz