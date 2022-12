Ben Affleck, entusiasmado con su primer desnudo en la pantalla gigante

Parece ser que meterse en la piel de Batman no es suficiente riesgo cinematográfico para Ben Affleck ya que el actor también se ha atrevido a protagonizar un desnudo integral en su papel de 'Perdida'. Sin embargo, lejos de avergonzarse por enseñar las partes más íntimas de su anatomía, el actor se muestra tan orgulloso de su atrevimiento que ha recomendado a todos sus seguidores que acudan a ver la cinta en versión 3D.

"Creo que hay algún breve desnudo en esta película. David [Fincher], el director, me lo dijo desde el principio: 'Esta es una película que muestra todos los defectos. No hay vanidad en ella. Tienes que enseñar la parte inferior del personaje. Tiene que ser como en Europa, allí no hacen nada en vano, simplemente interpretan a gente real'... [Así que] hay un breve, breve desnudo, creo. ¡Se ve el pene! ¡Es un pene IMAX! Tienes que pagar la entrada para verlo en 3D... Es mucho mejor en 3D", bromeó el actor en MTV News.

Pero Affleck no quiere defraudar a sus fans creando falsas esperanzas sobre su momento 'destape', y por ello el actor -casado con Jennifer Garner desde 2005 y padre de Violet (8), Seraphina (5) y Samuel (2)- quiso sincerarse acerca de su supuesto portento anatómico.

"Debes saber que hacía mucho frío. Era un set de rodaje muy frío. Nos estábamos congelando. [La temperatura] estaba bajo cero", reveló.

Aunque este sea el primer desnudo del actor, lo cierto es que ha estado buscando este momento durante toda su trayectoria cinematográfica. "He estado intentándolo en cada película", admitió divertido.