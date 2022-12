Ben Affleck, de actor a tramposo en los casinos de Las Vegas

El oscarizado Ben Affleck fue penalizado por los responsables del Hard Rock Hotel & Casino de Las Vegas (Estados Unidos) el pasado mes de abril cuando le sorprendieron contando cartas en una mesa de blackjack, una técnica que ayuda al jugador a minimizar el riesgo a la hora de realizar sus apuestas, aunque a diferencia de otros clientes menos distinguidos, el actor no fue expulsado del recinto.

"Es verdad, eso pasó. Me llevó tiempo aprender a jugar y convertirme en un buen jugador. Y una vez que lo conseguí los casinos me pidieron que dejase de jugar. Me refiero a que el hecho de que ser un buen jugador vaya contra las normas del casino debería decirnos algo sobre cómo funcionan. Siempre me ha gustado el blackjack. No juego a otros juegos de azar, pero sabía que con el blackjack había una forma de mejorar tus posibilidades, así que empecé a aprender. Me encuentro en un punto de mi vida en el que me digo a mí mismo: 'Si vas a hacer algo, hazlo lo mejor que puedas'", señaló a la revista Details.

Publicidad

A pesar de su empeño, la técnica de Ben a la hora de contar cartas no resultó lo suficientemente buena como para ser invitado a abandonar inmediatamente el casino, algo que para él habría sido todo un sueño.

"¡Ojalá! Habría sido increíble que me expulsaran. Algo como: '¡Sacadlo de aquí! ¡Es un mago!'. Desafortunadamente, solo vinieron hasta mí y me dijeron: 'Señor, no podemos permitir que juegue más al blackjack, pero tenemos otros juegos, como el póker chino'", añadió.

A pesar de que no consiguió que los miembros de seguridad del Hard Rock Hotel & Casino de Las Vegas lo escoltaran hasta la salida, la estrella de Hollywood sí que logró que le expulsaran un mes después del Caesar Windsor Hotel & Casino de Ontario (Canadá) por emplear la misma técnica.

Bang Showbiz.