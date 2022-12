Ben Affleck bromea sobre el tamaño de sus partes íntimas

"Hace un rato he estado en el baño y he orinado al lado de Ben Affleck . Puedo decir que sí, está clarísimo que está capacitado para interpretar el papel de Batman ", comentó Lorre entre risas ante los invitados que acudieron al hotel Beverly Hilton.

Aunque admitió sentirse halagado por las palabras de su compañero , Ben Affleck aprovechó posteriormente su turno en el escenario para desmentir rotundamente que hubiera coincidido con Chuck Lorre en los aseos, dejando claro que el famoso productor le había confundido con alguno de sus dotados compañeros de profesión.

"He salido un momento de la sala para ir al bar, y al volver a mi sitio me he enterado de que alguien ha dicho que tengo un miembro muy grande. Siempre ocurre lo mismo, ¡cuando pasa algo así me lo pierdo! De todas formas, tengo que darle las gracias al que haya dicho eso. Que Dios te bendiga. Normalmente me confunden con Matt Damon pero no con Michael Fassbender", bromeó Affleck ante los presentes.

Por: Bang Shwobiz