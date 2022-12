Ben Affleck alaba las decisiones tomadas por su mujer

El actor Ben Affleck está encantado de que su mujer, la actriz Jennifer Garner, medite su participación en las películas en lugar de dejarse guiar por papeles más sencillos en los que prima su apariencia física.

"Me gusta que elija papeles inteligentes, películas interesantes, no bobaliconas comedias románticas en las que se dedica a menear el trasero. No me malinterpretéis, tiene un trasero fabuloso, pero prefiero que participe en películas más serias", reveló Affleck a la revista HELLO!

El intérprete de 42 años se siente muy "agradecido" de que su mujer tenga tiempo para encargarse de la casa sin dejar de lado su propia carrera.

"Una mujer que se queda en casa piensa, '¿por qué no he salido a trabajar fuera? Y si está en el trabajo ocurre lo contrario, '¿por qué no estoy en casa con los niños?' Si se reparte las tareas no le queda ningún remordimiento. Es muy difícil elegir y Jen lo hace tan bien como cualquiera de las personas que conozco. Estoy realmente agradecido. Ella siempre dice 'mi primera responsabilidad son los niños, pero voy a encontrar un modo de hacer películas a la vez'. Me gusta la manera en que lo hace", declaró Affleck.