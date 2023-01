Bella Thorne nunca miente a su novio Gregg Sulkin

La actriz Bella Thorne no pertenece a la categoría de personas que consideran que es mejor contar una mentira piadosa que romperle el corazón a alguien, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales, razón por la que ella siempre apuesta por ser un "libro abierto" con su novio, el actor Gregg Sulkin.

"La regla número uno es ser honesta, una pequeña mentira puede convertirse en una verdadera telaraña, esa es la razón por la que prefiero ser un libro abierto con él", confiesa la joven en el número de enero de la revista Seventeen México.

Esa misma sinceridad es la que Bella aplica a la hora de hablar de su aspecto físico o de su dieta. Aunque Bella no oculta el hecho de que cuida mucho su alimentación para mantener su impresionante figura, tampoco quiere engañar a nadie haciéndose pasar por una persona increíblemente sana.

"Últimamente no he sido demasiado sana, la verdad. He estado comiendo un montón de hamburguesas con guacamole", confiesa.

Uno de los motivos por los que más críticas recibe Bella es precisamente la imagen que proyecta, que algunos consideran demasiado adulta. Sin embargo, ella no está dispuesta a cambiar solo por complacer a los demás.

"A veces me critica mucho la gente. Si me pongo una falda corta... o por el traje de baño que uso en la playa. Me parece injusto que te juzguen por la ropa que usas o por cómo te ves. Lo más raro es que son más las mujeres las que lo hacen. No estoy de acuerdo. Los hombres pueden llevar lo que quiera, pero una mujer debe tener cuidado todo el tiempo. Me considero un modelo a seguir cuando defiendo la idea de que las mujeres debemos apoyarnos entre todas y hablar cuando no nos gusta", confesaba en una entrevista a la edición mexicana de la revista Glamour.