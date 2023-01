¡Bella, sexy y talentosa! Beyoncé fue la gran estrella de la Super Bowl 50

La cantante Beyoncé acompañó a los componentes del grupo Coldplay y a Bruno Mars en el número musical del intermedio de la Super Bowl 50, celebrada este domingo en el estadio Levi's de Santa Clara (California).

A pesar de no ser cabeza de cartel, Beyoncé -ataviada con un body de cuero negro a juego con los de sus bailarinas- acabó convirtiéndose en la gran protagonista de la velada al aprovechar la ocasión para presentar su nueva canción, 'Formation', y para anunciar que su gira mundial del mismo nombre arrancará el próximo 27 de abril. La cantante también acompañó a Bruno Mars y Mark Ronson mientras estos interpretaban su famoso tema 'Uptown Funk' sobre el escenario.

Por su parte, Coldplay arrancó el número musical de la cita deportiva con su sencillo 'Yellow', seguido de 'Viva La Vida', 'Paradise' y 'Adventures of a Lifetime', tras lo cual se le unieron en el escenario Beyoncé, Bruno y Mark. El grupo de Chris Martin quiso homenajear a los fallecidos cantantes Michael Jackson, Whitney Houston y Clarence Clemons proyectando un vídeo de sus anteriores actuaciones en el evento deportivo mientras sonaba su tema 'Fix You' antes de poner el broche de oro a la noche cantando su tema 'Up & Up'.

Sin duda, la anécdota de la velada más comentada en las redes sociales la protagonizó Beyoncé, que estuvo a punto de caerse en plena actuación al resbalar durante uno de los pasos de su complicada coreografía, aunque finalmente consiguió recuperar el equilibrio a tiempo y continuar adelante con el espectáculo.

La cantante Lady Gaga fue la encargada de interpretar el himno nacional antes del partido, que concluyó con los Denver Broncos derrotando a las Carolina Panthers.

