Bella Hadid confirma su presencia en el próximo desfile de Victoria's Secret

Bella Hadid no ha podido resistirse a compartir con todos sus seguidores de las redes sociales una de las noticias más esperadas del calendario otoñal en lo que al mundo de la moda se refiere, que no es otra que la confirmación de su presencia en el próximo desfile de la firma de lencería Victoria's Secret que, como apuntan varios medios especializados, podría tener lugar este año en la ciudad china de Shangái. Para ello, la joven de 20 años ha recurrido a su perfil de Instagram y, sobre todo, a una sugerente foto que le asegurará que su mensaje no pase desapercibido.

Publicidad

"Me siento tan honrada y feliz de tener la oportunidad de formar parte de este show de nuevo.... ¡Estoy muy emocionada! Quiero dar las gracias al maravilloso equipo de gente que ha trabajado conmigo para hacer de este sueño toda una realidad", reza la última publicación que ha colgado en su perfil de la famosa plataforma.

De momento, y a la espera de que se certifique que la segunda ciudad china albergará el tradicionalmente espectacular desfile del gigante de la lencería, sin duda el que presenta el despliegue más explosivo de luces y sonido en la industria de la moda, los nombres de otras cotizadas maniquíes como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Lily Aldrige y Candice Swanepoel, quien hace relativamente poco daba a luz a su primer hijo, ya están confirmados y garantizarán a buen seguro que el evento del próximo mes de octubre no tenga nada que envidiar al de ediciones anteriores.

"Al entrar este año en las oficinas me he sentido tan contenta, sana y llena de energía, que estoy deseando vivir esta experiencia tan increíble lo antes posible. Felicidades y enhorabuena a todas las hermosas mujeres que desfilarán conmigo en nuestra próxima cita. ¡Qué ganas!", ha escrito Bella en su cuenta, lanzando un guiño a sus cotizadas colegas de profesión.