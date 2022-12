Becky G: 'Pitbull huele a éxito'

Uno de los detalles que la joven cantante Becky G recuerda con mayor claridad de su primer encuentro con Pitbull para colaborar en el tema 'Can't Get Enough' fue el peculiar aroma que emana el rapero, y que ella asocia irremediablemente al de toda una estrella.

"Pitbull es ya como otro tío para mí. Y sí, huele a éxito, ¡mucho! Y por supuesto, también tiene el aspecto propio de alguien que ha triunfado", reconoció la joven durante una entrevista al programa 'Come Here and Say That' del canal Fusion.

Publicidad

Para Becky resultará extremadamente útil contar con los sabios consejos de un artista veterano como Pitbull para lidiar con su recién adquirida fama, que ya ha comenzado a pesarle y a hacerle sentirse "desconectada del mundo".

"No todo el mundo me comprende. Puedes estar sentada en una habitación llena de personas y sentirte muy... no sola, sino desconectada de la gente. Creo que mis fans están empezando a ver que soy igual que ellos. Y yo también se lo recuerdo muy a menudo porque a veces los fans más recientes o la gente que acaba de descubrirme me hace la misma pregunta: '¿Te gusta ser famosa?'. Y yo siempre pienso que la fama es un concepto tan raro...", reconoció.

Otro campo en el que Becky -que actualmente mantiene una relación con el cantante Austin Mahone- también podría solicitar el asesoramiento de Pitbull es en el personal, ya que el rapero ha conseguido mantener su vida privada completamente alejada de la atención mediática a pesar de permanecer soltero y tener seis hijos con diferentes mujeres.

"Creo que a mucha gente le gusta exponer su vida privada, pero en mi caso, creciendo como crecí y admirando a los hombres que admiraba cuando era pequeño... esos hombres eran muy privados; sabías exactamente a lo que se dedicaban, pero no hablaban de ellos. Y eran muy apasionados y protectores con las cosas que amaban. Y ese es mi caso", explicaba Pitbull en el programa 'The Howard Stern Show' de la emisora Sirius XM.