Barack Obama desmiente a Kanye West y niega rotundamente ser su amigo

Puede que el rapero Kanye West haya exagerado un poco al presumir de su influencia en las altas esferas, o al menos cuando aseguró que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le llamaba personalmente a su casa para hablar con él.

"Mira, me encanta su música y es inmensamente creativo. Pero no creo que tenga el teléfono de su casa", aseguró Obama en el programa 'Jimmy Kimmel Live', donde recordó la primera vez que coincidió con la polémica estrella: "He coincidido con Kanye en dos ocasiones. La primera cuando yo todavía era senador. Kanye estaba con su madre [Donda West] y acababa de hacerse famoso. Fue muy amable. Entonces era joven, creo que todavía no se había encontrado a sí mismo".

A principios de este mes, Kanye alardeó delante de un auditorio repleto de estudiantes de la Universidad de Oxford del trato cercano que le dispensaba el presidente.

"Desde mi punto de vista, soy un servidor: con mi voz tengo la posibilidad de construir relaciones con gente maravillosa, hablar con ella. Puedo llamar sin previo aviso a Elon Musk o a Obama. Obama llama al teléfono de mi casa, por cierto", declaraba el rapero durante su charla en el Museo de Historia Natural de la ciudad.

La relación de Obama y el marido de Kim Kardashian no siempre se ha desarrollado en los mismos buenos términos que actualmente, ya que Kanye no dudó en criticarle duramente después de que el presidente le calificara de "cap**lo" en 2009 después de que interrumpiera el discurso de Taylor Swift en los premios MTV VMA para asegurar que su amiga Beyoncé debería haberse llevado ese galardón.

"No me importa si alguien es o no el presidente. Me importan los pensamientos, lo que haces por la gente y lo que aportas al mundo. Mi música da alegría a la gente", aseguraba el rapero en una entrevista a la emisora Hot 107.9.

Por: BangShowbiz