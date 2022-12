Avril Lavigne: 'Me encuentro mal, rezad por mí'

La cantante Avril Lavigne, de 30 años, no se ha dejado ver en público desde el mes de septiembre y es ahora cuando ha confesado a sus seguidores de Twitter que no se encuentra bien, aunque no ha especificado cuál es su dolencia.

"Me siento mal porque no he podido decir nada a mis fans sobre por qué he estado ausente. No me encuentro bien. Estoy teniendo algunos problemas de salud. Así que por favor, rezad por mí", escribió el pasado domingo en un mensaje en la cuenta AvrilMusicChart.

Aunque Avril no ha comentado nada más sobre sus problemas ni ha confirmado la legitimidad de los mensajes, sí que quiso responder públicamente al aluvión de buenos deseos que comenzaban a llegar con un simple "gracias".

Esta alarma en la salud de la artista canadiense llega pocos meses después de los rumores que aseguraban que su matrimonio con el cantante de Nickelback, Chad Kroeger -con quien se casó en julio de 2013- estaba atravesando un mal momento. Unas habladurías que sin embargo hicieron reír al propio roquero.

"Mi padre me llamó y me dijo: 'No he dormido en dos días, ¿qué está pasando?'. Y yo le dije: 'Papá no te habrás creído toda esa mier**, no?' Me pongo a oír todos estos rumores... y la verdad es que me parece increíble", comentó en aquel momento a ET Canada.