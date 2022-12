Austin Mahone, tras su ruptura con Camila Cabello: 'No cambiaría nada'

Después del sorprendente anuncio del final de su relación con la componente del grupo Fifth Harmony Camila Cabello, el cantante Austin Mahone no ha tenido ningún reparo en asegurar que no se arrepiente de ninguno de los "errores" que haya podido cometer, ya que a día de hoy tiene la sensación de encontrarse exactamente donde debería estar.

"Definitivamente he cometido errores, sí. Pero creo que no cambiaría nada porque siento que todo pasa por una razón, y siento que todo lo que ha sucedido me ha llevado al punto en el que estoy ahora mismo. Sí, he pensado en ello [en cómo reescribiría algunas cosas], pero siento que estoy en el buen camino, así que no me regodeo en los errores cometidos", explicó el joven en el programa 'Today' de la cadena NBC.

Publicidad

Estas declaraciones de Austin llegan después de que saliera a la luz la noticia de que había acusado a Camila de utilizarle para "vender discos" movido por la decisión de su ya exnovia de confirmar públicamente su relación sin consultarle antes.

"Existían algunos problemas en su relación y en un último intento desesperado, Camila decidió hacer oficial lo suyo. Ese fue uno de los obstáculos insalvables: ella quería decírselo a todo el mundo y Austin prefería llevar las cosas de una manera más discreta. Cuando Camila reveló que estaban saliendo, la acusó de querer utilizarle para vender más discos. Eso le hizo mucho daño a ella y decidieron terminar su relación", aseguraba una fuente a Hollywood Life en aquel momento.

Por su parte, Camila ha preferido mantener un perfil bajo tras la ruptura de su romance con Austin, centrándose en sus compromisos profesionales con el grupo Fifth Harmony en Europa, no sin antes aclarar que no hay "malos" en su historia de desamor.

"Chicos, chicos. Nadie es el malo aquí y nadie merece recibir odio. Mucho amor para todos y buenas noches. Dicho esto, me voy a tomar unos días de descanso lejos de Twitter. Os quiero a todos muchísimo", escribió en su cuenta de Twitter.