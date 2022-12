Atención: miembro de One Direction sostiene que la banda 'no merece el éxito'

Protagonizar una gira mundial cuya parada en Londres llene hasta la bandera el estadio de Wembley no es un lujo que pueda permitirse cualquier grupo de música, por lo que los integrantes de One Direction aún no pueden creer que el pasado mes de junio, dentro de su gira 'Where We Are', consiguieran abarrotar el majestuoso foro.

"Siento como si lo hubiéramos asaltado otra vez [el éxito]. Miras los nombres de quienes han actuado en Wembley y casi sientes que no mereces estar ahí. Nos sentimos muy pequeños'", aseguraba Louis Tomlinson al periódico The Sun.

E l mérito es aún mayor si se tiene en cuenta que llenar un estadio es algo que jamás hubieran imaginado .

"Para gente como nosotros, tocar en un estadio es sencillamente lo más grande del mundo", confesaba Liam Payne.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para One Direction -del que también forman parte Harry Styles, Niall Horan y Zayn Malik- ya que durante su gira se especulaba con que la deteriorada relación entre algunos de los jóvenes podría conducir a una posible ruptura del grupo en los próximos meses. De hecho, algunos de los miembros de la banda se estarían alojando en hoteles diferentes y viajando separados durante el tramo estadounidense de su gira.

El propio Simon Cowell, productor musical que apadrinó la creación de la banda en la edición británica de 'Factor X', se mostraba recientemente convencido de que tras crear dos álbumes más los chicos se separarán para desarrollar sus carreras en solitario.

"Las bandas no son para siempre. Creo que harán al menos dos álbumes más juntos, y ya están en la mitad de uno de ellos", declaraba al periódico Daily Star.

Bnag Showbiz.