Atención ‘directioners’: Niall Horan termina con Barbara Palvin

El cantante irlandés Niall Horan no ha tenido más remedio que propiciar el fin de su relación sentimental con la modelo húngara Barbara Palvin , ya que el frenético ritmo laboral al que está sometido estos meses el grupo One Direction, así como los primeros proyectos de Palvin en el mundo de la moda, no les permiten encontrar un hueco libre para cultivar su romance como es debido.



"La verdad es que no ha habido ningún tipo de conflicto entre ellos. Siguen siendo amigos y se llevan tan bien como siempre, pero les falta la chispa que existe en aquellos que están enamorados. Como siempre están trabajando y casi no tienen tiempo para verse, Niall y Barbara no han podido forjar ese vínculo de confianza que es tan necesario para una relación a largo plazo", reveló un confidente al diario The Sun.

Aunque la expareja tratará de mantener el contacto telefónico a pesar de que suelen separarles miles de kilómetros, por el momento el principal objetivo de Niall Horan es el de prepararse a fondo para encarar con energía la gira mundial que One Direction emprenderá de aquí a unos meses, una serie de multitudinarios espectáculos englobados bajo el nombre 'Where We Are Tour'.

Publicidad

"Niall está convencido de que pueden seguir siendo amigos, y de hecho en los últimos días han hablado más por teléfono que en buena parte de lo que llevamos de año. Pero es cierto que en estos momentos los dos están demasiado ocupados como para desviar su atención de lo que es verdaderamente importante para ellos: sus carreras profesionales. Los dos son jóvenes y sienten que este es el mejor momento para aprovechar este tipo de oportunidades", indicó la misma fuente.

Niall Horan se divierte con Taylor Swift

Niall Horan de One Direction podría estar saliendo con la sensual Barbara Palvin

Niall Horan quiere una novia 'normal'