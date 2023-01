Astrid Klisans: 'Las mujeres que deciden no ser madres cometen un grave error'

La arquitecta y diseñadora Astrid Klisans, mujer del cantante Carlos Baute, no ha tenido reparo alguno a la hora de utilizar su blog personal para opinar abiertamente sobre un tema tan complejo como el del derecho de las mujeres a decidir si quieren o no adentrarse en la maternidad, recordando en primer lugar que se trata de una elección "sumamente personal" y perteneciente al ámbito más íntimo de la mujer, para acabar asegurando después que aquellas que prefieren no tener hijos cometen un "triste y grave error".

"Si bien respeto que es una decisión sumamente personal, siento profundamente que muchas de estas chicas están cometiendo un triste y grave error. Es por esta razón que decidí meterme donde nadie me ha llamado, pero donde quizá mis palabras puedan marcar la diferencia. Después de todo, ¿no recuerdas algún consejo que te haya hecho cambiar de parecer?", se pregunta Klisans en su espacio de la revista ¡Hola!

Aunque trata de mostrarse comprensiva y tolerante con los diferentes puntos de vista que puedan existir al respecto y con las circunstancias individuales de cada persona, lo cierto es que en su intento de persuadir a sus lectoras para que no renuncien a la experiencia de ser madres, Astrid termina especulando directamente sobre las razones que, a su juicio, llevan a muchas de ellas a optar por la opción más "cómoda".

"¿Crees que son realmente felices todas aquellas mujeres que toman esta decisión? Probablemente no... Muchas lo hacen por miedo, por no querer sacrificar sus estilos de vida, por comodidad, por falta de pareja, por su economía. A cada una de ustedes, si se sienten dentro de este grupo, les grito desde el fondo de mi corazón: ¡No tomes esa decisión! Lo más seguro es que tu situación tenga solución", reza otro extracto de su reflexión en la que se adentra de lleno en el terreno de los juicios de valor.

Tanto es así, que la flamante madre del pequeño Markuss Baute Klisans -quien llegaba al mundo el pasado mes de junio y, menos de un mes más tarde, recibía el sacramento del bautismo en una discreta iglesia de Madrid por expreso deseo de sus católicos padres- parece estar convencida de que, entre los muchos motivos que podrían llevar a una mujer a negarse a tener hijos, destacarían aquellos directamente relacionados con la falta de tiempo de ocio.

"La maternidad es lo más bonito, lo más puro que puede llegar a vivir una mujer. Es un ser con el que día tras día te vas sintiendo más conectado y con el que tu vida toma un nuevo sentido. ¿Que tendrás que sacrificar viajes? Por supuesto. ¿Que no podrás ir a la peluquería semanalmente? Por supuesto. ¿Que pasarás a segundo lugar? Por supuesto. Pero todos y cada uno de estos 'sacrificios' se convierten en nuevas y maravillosas experiencias", reza la parte final de su alegato.