Así se llevan Ben Affleck y Jennifer Garner tras ponerle fin a su romance de diez años

Aunque Ben Affleck y Jennifer Garner se separaron el pasado verano tras diez años de matrimonio, la pareja está dando lo mejor de sí misma para mantener una buena relación por el bien de sus hijos Violet (10), Seraphina (7) y Samuel (4).

"Somos buenos amigos, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Nuestros hijos son fabulosos y estamos haciéndolo lo mejor posible por ellos", comentó Ben al programa de Ellen DeGeneres.

Sobre su hijo Ben bromeó diciendo que acabaría "en terapia" por pensar que todo en la película 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' es real, que su compañero de reparto Henry Cavill en 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' es realmente Superman y que él es el verdadero Batman.

"Desde hace mucho tiempo no he hecho nada que mis hijos puedan ver, por lo que pensé que sería genial [hacer la película]. Mi hijo cree que es realmente genial. Vino al set, me vio y estaba un poco receloso, como: '¿Ese es el verdadero Superman?'. Tiene cuatro años por lo que para él ese es el verdadero Superman. Cuando me voy, me dice: 'Papá, ¿vas a la Batcueva?'. Y yo le contesto: 'Sí, ahí voy'. Sé que al final va a acabar en terapia diciendo: 'Me mintió, no hay Batcueva, ¡está en el programa de Ellen!'", añadió.

Por: Bang Showbiz