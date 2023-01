Así pidió matrimonio George Clooney a Amal Alamuddin

Cuando el actor George Clooney propuso matrimonio a la abogada de derechos humanos Amal Alamuddin -con quien se casó en septiembre de 2014- no sufrió el miedo común a una respuesta negativa sino que temió que se le saliera la cadera al estar esperando 25 minutos de rodillas a que Amal le respondiera.

"Me arrodillé y le dije: 'No podría imaginarme pasar el resto de mi vida sin ti'. Y siguió mirando el anillo y mirándome a mí mientras decía: 'Oh, Dios mío'. Y ahora lo sabemos porque sonaba una lista de reproducción así que sabemos cuánto tiempo se tomó [para responder] y fueron como 25 minutos, ¡25 minutos! Al final le dije: 'Mira, espero que la respuesta sea un sí, pero necesito una respuesta. Tengo 52 años y podría romperme la cadera muy pronto'. Y me dijo: 'Oh, sí'. Funcionó muy bien", contó en el programa de Ellen DeGeneres.

Clooney había preparado todo lo necesario para una velada perfecta, pero tuvo que hacer un cambio de última hora porque Amal había decidido hacer algo poco común en ella: lavar los platos.

"Yo había planeado todo y preparado la cena. Y vino recién llegada de Londres. Tenía todo planeado, cronometrado y la canción [con la que quería proponerse de fondo] iba a sonar, cuando de pronto se levanta a lavar los platos, algo que nunca había hecho. Y me quedé como: '¿Qué estás haciendo?' y [al oírme] volvió. Finalmente soplé la vela y le dije: 'Creo que el mechero está en la caja que está detrás de ti'", añadió.