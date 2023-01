Así fue la boda de Sofía Vergara y Joe Manganiello

La actriz Sofía Vergara y Joe Manganiello se casaron este domingo por la tarde en el salón de baile veneciano del resort The Breakers, en Palm Beach (Florida), frente a 400 invitados, entre los que se encontraban familiares y amigos. En lugar de sellar su unión con el tradicional 'sí, quiero', la pareja optó por decir 'sí, lo haré'.

La colombiana -a quien acompañó hasta el altar su hijo Manolo, fruto de su primer matrimonio- llevaba un vestido palabra de honor de Zuhair Murad Couture con una falda desmontable que tardó 1.657 horas en realizarse con la ayuda de 32 personas. Joe lucía un traje con pajarita.

Publicidad

Los esfuerzos de Sofía para asegurarse de que cada detalle de su gran día fuera perfecto dieron sus frutos, ya que la impresionante ambientación fue uno de los grandes protagonistas de la velada, comenzando por la decoración a base de velas y flores blancas en la ceremonia y continuando con las cestas de rosas rojas que adornaban la pista de baile. Para el convite, la pareja optó por vestir las mesas en tonos amarillos y decorarlas con rosas blancas.

Los asistentes -entre los que se encontraban Reese Witherspoon, Channing Tatum y su mujer Jenna Dewan, Arnold Schwarzenegger, Julie Bowen y Sarah Hyland- pudieron disfrutar de la actuación sorpresa del cantante Pitbull antes de que los novios salieran a la pista para protagonizar su primer baile como marido y mujer al son de una versión del tema 'The Way You Look Tonight' de Frank Sinatra, según informa E! News.

La cena de ensayo que la pareja organizó el sábado en el Café Boulud de Palm Beach también contó con un número musical, en esa ocasión protagonizado por Joe, que cantó la canción 'Sweet Child Of Mine' del grupo Guns N' Roses a Sofía. Además, los actores también se encargaron de poner su toque personal a la decoración de las mesas utilizando servilletas con la frase en inglés: 'Él me conquistó al primer 'hola'".

Aunque el matrimonio estaba muy emocionado ante la perspectiva de pasar por el altar para sellar su amor tras meses de planificación, también tenía ganas de celebrar la boda para librarse de las preguntas constantes sobre el tema y del acoso de los medios.

Publicidad

"Están muy cansados de que la gente les pregunte por los detalles de su boda, y también están hartos de tener que lidiar con los preparativos. Están listos para casarse y olvidarse del tema. No paran de bromear contando los días que quedan. Están muy emocionados, pero también muy estresados", explicaba una fuente a Us Weekly antes del enlace.