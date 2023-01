Así está Enrique Iglesias tras sufrir un accidente en uno de sus dedos

El cantante Enrique Iglesias ya se ha recuperado "casi totalmente" del corte en el dedo corazón de la mano derecha que sufrió durante un concierto en Tijuana al intentar atrapar un dron que sobrevolaba el escenario, aunque el accidente le ha dejado sin sensibilidad en la yema.

"Estoy bien, ya me he recuperado al 100%. Fue solo un susto, gracias a Dios. Podía haber perdido parte del dedo, pero tuve un buen doctor que me ayudó muchísimo y ha salido todo bien. Ya estoy recuperado casi totalmente. No siento la punta del dedo, pero todavía tengo dedo", explicó el intérprete en una entrevista al programa 'Domingo al día' de la cadena América TV.

Publicidad

Lea también: Enrique Iglesias no cree en las relaciones perfectas

Como todo un profesional, Enrique no detuvo su actuación tras sufrir el aparatoso corte, conformándose con vendarse de forma provisional los dedos heridos y limpiarse los restos de sangre en su camiseta blanca, en la cual -ya puestos a ensuciarla- dibujó un corazón. Ahora el intérprete tiene planeado comercializar una línea de camisetas con ese diseño en forma de corazón para recaudar fondos para una entidad benéfica.

"Estamos haciendo algo realmente especial con esas camisetas que hemos creado. Dentro de unos días saldrá la noticia", reveló.

Por: Bang Showbiz

Publicidad