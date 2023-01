Así consiguió Taylor Swift que Mick Jagger actuara con ella

El líder de los Rolling Stones Mick Jagger no dudó en aceptar la propuesta de la cantante Taylor Swift cuando esta le mandó un mensaje pidiéndole que actuara con ella en su concierto en Nashville del pasado mes de septiembre, en vez de seguir el procedimiento habitual a través de sus mánagers.

"Mi padre me llamó y me dijo que un amigo suyo estaba en Nashville y que había visto a Mick Jagger. Yo no sabía que estaba en la ciudad y tenía el concierto al día siguiente. Así que le mandé un mensaje a Mick diciendo: 'Ey, ¿estás en Nashville? ¿quieres participar en el concierto?'. Y me respondió diciendo solamente: 'Oh, ¿qué me voy a poner?'. Siempre me sorprende Mick y su amor por lo que hace. Estaba de vacaciones y no tenía por qué aparecer en mi concierto y lo hizo en el último minuto", contó Taylor en una entrevista con la emisora Beats 1 de Apple Music.

Esa no fue la primera vez que la artista de 26 años consiguió asegurar una colaboración sorpresa de otra estrella en el último momento, ya que en agosto solo tuvo 35 minutos para ensayar la canción 'All Of Me' junto a John Legend antes de que salieran al escenario en el Staples Center en Los Ángeles después de conseguir ponerse en contacto con él el mismo día del concierto a través de su mujer Chrissy Teigen, amiga suya.

"Mi amiga Chrissy [Teigen] me mandó un mensaje diciéndome que estaba yendo al Staples Center para ver el concierto, por lo que le pregunté si John [Legend] venía. Me llamó y me puso al teléfono con él y aceptó subirse al escenario y tuvimos 35 minutos para ensayar 'All Of Me'", añadió.

Gracias a su gira mundial '1989', que acaba de finalizar, Taylor ha aprendido mucho acerca de cómo ser una buena "jefa".

"He pasado muchos años tratando de encontrar el equilibrio necesario para ser jefa. Hay cosas que aprendes, como que a nadie le gusta alguien que grita, en realidad pierdes poder cuando gritas. Insultar y gritar es impensable. No tiene ningún sentido arruinarle el día a alguien y no es efectivo", comentó.

Por: Bang Showbiz