Ashton Kutcher quiere casarse con Mila Kunis

Tal es el amor que siente el extrovertido actor por su actual pareja --a la que conoce desde hace 16 años-- que está impaciente por verla desfilar hacia el altar lo antes posible, un sueño que Ashton Kutcher tiene planeado materializar en cuanto culmine su interminable proceso de divorcio de Demi Moore.

"Tienen pensado darse el 'sí, quiero' muy pronto. Estar con Mila ha sacado lo mejor de él. No se trata de ninguna decisión precipitada. Quiere disfrutar del tiempo que pasa con Mila pero en calidad de marido y mujer, una condición que les aportará una felicidad mucho más intensa. Además, la relación con Mila no tiene comparación con la que Ashton vivió con Demi, sobre todo porque Mila no es tan celosa como Demi. Él la llama a menudo pero simplemente porque le apetece y no porque se vea obligado a rendirle cuentas. Y cuando están separados, los dos están en constante contacto por teléfono", explicó una fuente cercana a la pareja a la revista Us Weekly.

No es extraño que Ashton quiera convertir en su esposa a la que fue elegida este año la mujer viva más sexy del mundo, según la revista masculina Esquire, aunque Mila siempre ha confesado que los reconocimientos que recibe por su escultural físico nunca han logrado alterar la humilde concepción que tiene de sí misma.

"Nunca sé cómo responder a esa pregunta [cómo se siente siendo la mujer más sexy del mundo] sin parecer una ególatra y una vanidosa. Creo que cualquier cosa que diga sonará mal, a pesar de que siempre me he considerado una chica sencilla. Pero creo que es un gran honor, por supuesto. Siempre sienta bien que te elijan la mujer más sexy del mundo", admitía la actriz a la citada publicación.

