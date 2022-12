Ashton Kutcher aprendió a ser padre en Google

Ni Ashton Kutcher ni Mila Kunis, que tuvieron a su primera hija, Wyatt, a principios de este mes, tenían experiencia previa como padres, pero eso no supuso ningún problema para ellos, ya que gracias a la ayuda de internet pudieron resolver todas las dudas que les fueron surgiendo en los meses previos al nacimiento de su pequeña.

"Todo el mundo dice que cuando tienes un hijo, este no viene con un manual de usuario, pero eso no es del todo cierto porque Google es una especie de manual de instrucciones. Puedes hacer tantas búsquedas en internet como quieras, todo está ahí. Mila y yo ponemos las cosas en común y decidimos. Antes de que naciera la niña investigamos mucho, los dos hicimos muchas búsquedas. Además yo ya había hecho las veces de padre con chicas adolescentes [las hijas de Demi Moore, su anterior pareja] y ya tenía experiencia con chicas. Pero con bebés no tenía ninguna experiencia previa, así que empecé a estudiar qué cosas eran más importantes a la hora de cuidar de un bebé y cómo tenía que hacerlas. Todo está en Google", explicó Ashton en el programa de televisión 'The Talk'.

Una de las cosas de la paternidad que más feliz hacen a Ashton es pensar que ahora es el héroe de alguien.

"Ahora soy el héroe de alguien. Eso llena cada parte de tu ego cuando el bebé empieza a llorar y tú te pones en plan: 'Oh, yo me encargo', así que lo coges en brazos y de repente se calma y piensas: '¡Sí, qué bien! Te sientes como si fueras un encantador de bebés", sentenció.