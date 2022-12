Ashley Tisdale, feliz de haberse casado con su 'mejor amigo'

Tras su sorprendente paso por el altar, la actriz Ashley Tisdale (29) no podría mostrarse más entusiasmada ante la idea de emprender una vida en común con su recién estrenado marido el roquero Christopher French.

"Parecía como si ya estuviera casada antes o algo así, supongo que es porque actuábamos de la misma manera. Realmente es genial. Es diferente, pero no tanto. Es como si me hubiera casado con mi mejor amigo. Es el mejor sentimiento del mundo. Esta relación ha sido siempre distinta a cualquier otra que yo haya tenido... Nada fue forzado. Es el mejor sentimiento que he tenido", declaró a la emisora de radio KIIS-FM.

El enlace tuvo lugar el pasado 8 de septiembre, una fecha muy pensada por la pareja a pesar de tratarse de un lunes.

"Fue así por dos razones. El 8 era nuestro aniversario, así que yo quería que fuese en un día 8, y afortunadamente había uno en lunes y en septiembre. Así que pensé que sería buena idea porque nadie lo descubriría. Y así fue. Así protegimos nuestra privacidad", reveló.

A tal punto llevaron el secretismo en todo lo referente a la boda que la propia Ashley se sorprendió a sí misma siendo capaz de no contárselo a nadie, a pesar de llevar preparando la ceremonia durante todo un año.

"Es algo que he preparado durante un año. Tenía que estar muy callada porque quería asegurarme de que todo era muy tranquilo e íntimo. ¡El hecho de que nadie supiera que nos habíamos casado fue increíble!", confesó.