Ashley Olsen padece la enfermedad de Lyme

La actriz y diseñadora de moda Ashley Olsen, hermana gemela de Mary-Kate, ha sido diagnosticada con la enfermedad de Lyme, una dolencia causada por la picadura de una garrapata infectada y que provoca dolor en la piel y en las articulaciones, además de dolores de cabeza, cansancio y problemas en el sistema nervioso.

"Está muy enferma. Está empeorando. Fue diagnosticada cuando ya estaba muy avanzada [la enfermedad] por lo que no se pudieron tomar medidas antes", contó una fuente cercana a la actriz a la edición estadounidense de la revista OK!

La enfermedad ha ido debilitando a Ashley en los últimos meses, afectando su capacidad para trabajar.

"Cuando viene al trabajo se le ve demacrada y desaliñada. Y tiene muchos cambios de humor. Está pasando por un momento muy duro", añadió la fuente.

La cantante Avril Lavinge también ha sufrido la enfermedad de Lyme y cuando se decidió a hablar del problema, reconoció haber creído que se estaba "muriendo".

"Sentía que no podía respirar, no podía hablar ni moverme. Pensé que me estaba muriendo. No sabía que la picadura de un insecto pudiera hacer esto. Estuve postrada en la cama durante cinco meses", contó a People.