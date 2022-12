Ashley Greene ya piensa en tener hijos con su novio

La actriz de la saga 'Crepúsculo' Ashley Greene (28) ha comenzado a plantearse la posibilidad de formar una familia junto a su novio, el músico australiano Paul Khoury, y ya ha decidido que le gustaría tener un mínimo de dos hijos y un máximo de tres, aunque antes quiere pasar por el altar.

"No más de tres niños, probablemente dos. Soy todo lo contrario a mi madre, ella nos tuvo muy joven y ahora puede divertirse con mi padre. Pero yo quiero casarme, disfrutar un poco junto a mi marido y entonces, cuando esté lista para dedicarme completamente a mis hijos, lo haré. Todavía soy un poco egoísta", asegura la intérprete en una entrevista a la revista Health.

El concepto de familia siempre ha sido muy importante para Ashley, que otorga a sus amigos y a sus seres queridos el mérito de haber conseguido que permanezca con los pies en la tierra a pesar de su éxito en Hollywood.

"Me siento muy afortunada de tener una familia y unos amigos que no dejan pasar mis mi*rdas. No es sano que te digan siempre y a todo que sí. Todos los días, no importa lo exitosa que seas, vas a tener que lidiar con el fracaso".