Arrestan a Shia LaBeouf durante una protesta contra Donald Trump en Nueva York

El polémico actor Shia LaBeouf fue detenido por la policía este miércoles por la noche en Nueva York en el marco de la instalación interactiva que ha montado a la puerta de un museo del popular barrio de Queens, titulada 'He Will Not Divide Us', para protestar contra el ya presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Este último proyecto artístico del intérprete consiste en invitar a distintas personas a colocarse frente a una cámara que retransmite en directo las 24 horas del día y repetir la frase 'Él no logrará dividirnos', en señal de rechazo a la política del empresario reconvertido en comandante en jefe del país.

Por el momento se desconocen los motivos exactos por los que fue arrestado el intérprete, aunque su detención fue captada en vídeo por la cámaras de la instalación. Según los agentes de policía, en un momento dado de la velada las tensiones entre dos de los grupos allí reunidos comenzaron a crecer y, en medio de la confusión, Shia habría acabado arrancándole la bufanda del cuello a uno de los presentes y arañándole el cuello al mismo tiempo.

Ese mismo día, las cámaras captaron otro incidente en el que un hombre desconocido se acercó al protagonista de 'Transformers' con la intención aparente de sacarse un selfi, momento que aprovechó para gritarle: "Hitler no hizo nada malo", a lo que él respondió empujándole. El perfil de Twitter creado para promocionar la instalación afirma que la estrella de Hollywood fue "víctima de un ataque racista" y que "el nazi logró escaparse".

"Shia está pagando por todos nosotros. Había un montón de nazis aquí, y él solo trataba de protegernos", aseguró otro testigo presencial al portal TMZ.

Este jueves por la mañana el famoso actor aún continuaba bajo custodia policial y podría enfrentarse a un cargo por asalto.

