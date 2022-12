Arrepentido está Robin Thicke del disco dedicado a su exmujer

El cantante Robin Thicke se da cuenta ahora de que publicar su poco exitoso disco 'Paula' el año pasado para intentar recuperar a su entonces mujer, la actriz Paula Patton, fue un gran error, tal y como le advirtieron en aquel momento su equipo y su mánager.

"Estaba atravesando mi momento más difícil y elegí compartirlo. Mi equipo y mi discográfica no querían que ese disco viera la luz, pero me apoyaron en mi decisión. Mirando hacia atrás, la única cosa que hubiera hecho de forma diferente es que no lo habría promocionado ni vendido, simplemente lo habría regalado. Eso habría mantenido intacta la pureza del mensaje", revela Robin al periódico New York Times.

Robin trató de reconquistar a Paula, que decidió poner punto final a su matrimonio por las supuestas infidelidades continuas de su marido, dedicándole una canción en la gala de los Premios BET (Black Entertainment Television) en 2014, un gesto que no gustó nada a sus amigos más cercanos.

"Llegué a casa y mi amigo de 20 años, Craig Crawford, me dijo: 'He visto tu actuación en los BET. Tengo que ser honesto contigo tío: pareces tonto'. Fue entonces cuando me di cuenta de que había perdido la perspectiva. Lo que pensaba que era increíblemente romántico era en realidad bochornoso".

Tras el sincero comentario de su amigo, el cantante decidió tomarse un descanso y ahora comprende la mala idea que fue sacar ese álbum.

"Había perdido el norte... Me he tomado cierto tiempo para estar con mi hijo, con mi familia y con mis amigos más íntimos. Cuanto más tiempo libre me tomo, más claro me parece todo", señala el intérprete de 'Blurred Lines'.

Robin y Paula, que tienen en común un hijo, Julian (5), se divorciaron este año tras casi una década de matrimonio y actualmente el artista mantiene una relación con la modelo April Geary, 18 años menor que él.

Por Bang ShowBiz