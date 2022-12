Ariana Grande siente ansiedad cuando pisa la alfombra roja

Ni los zapatos de tacón ni los exclusivos vestidos de alta costura son capaces de conseguir que la cantante Ariana Grande deje a un lado los nervios cada vez que pisa la alfombra roja, una ansiedad que nace de la incomodidad que le provoca convertirse en el centro de todas las miradas.

"Siempre me pongo muy nerviosa ante ese tipo de situaciones, porque me atacan los nervios. Todavía no soy demasiado buena posando en la alfombra roja, es un problema en el que estoy trabajando. Pero por lo menos ya no me provoca tanta ansiedad", confesó la estrella juvenil al portal Entertainment Tonight.

Así que no resulta extraño que Ariana ya haya comenzado a sentir los característicos nervios escénicos de cara a su actuación en la gala de los MTV Video Music Awards este domingo, donde será la encargada de inaugurar la ceremonia con el tema 'Bang Bang'. Sin embargo, a la diminuta artista le queda al menos el consuelo de saber que estará acompañada en todo momento durante su actuación por Jessie J y Nicki Minaj, dos de sus ídolos musicales.

"Me encanta la personalidad tanto de Nicki como de Jessie. Las dos son increíblemente apasionadas, y las quiero con locura. Jessie no para nunca de cantar, es una de las cosas que más me gusta de ella porque yo hago exactamente lo mismo. Y en cuanto a Nicki, es muy divertida. La adoro porque es increíblemente descarada", concluyó.