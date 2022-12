Ariana Grande se está quedando calva, asegura su estilista

El problema capilar de Ariana Grande podría ser mucho más grave de lo que se pensaba en un principio, según afirma uno de sus estilistas, quien reconoce que la joven se siente muy acomplejada por las calvas que tiene en su cabeza después de teñirse el pelo de rojo durante años para sus papeles en las series 'Victorious' y 'Sam & Cat'.

"Su pelo es un desastre, bueno, lo que queda de él. Tiene las puntas destrozadas y la razón por la que se lo recoge siempre en una coleta alta es que en la coronilla tiene algunas calvas. Tiene miedo de que si prueba algún otro estilo, se vean las zonas en las que no tiene pelo", explica la fuente a la revista OK!

Publicidad

Aunque durante las últimas temporadas de 'Sam & Cat' Ariana logró que le permitieran utilizar una peluca, todavía no ha sido capaz de recuperar su melena original porque se niega a recurrir a la única solución: raparse la cabeza.

"La única manera de remediar el problema sería que se rapara la cabeza y comenzara de nuevo. Pero no piensa hacer nada parecido. Sin sus extensiones está muy mal. Que nadie espere verla con un nuevo estilo capilar en un futuro cercano", añade.

La propia Ariana ha defendido su fidelidad hacia el semirecogido con coleta en las redes sociales, explicando además que ni las pelucas ni las extensiones le resultan cómodas.

"He probado a ponerme pelucas, ¡y siempre me dan un aspecto ridículo! También probé las extensiones de clip porque estoy trabajando en un nuevo proyecto y quería tener un aspecto diferente, y literalmente me dieron ganas de arrancarme la cabellera. Así que, por molesto que os resulte a todos tener que verme con el mismo peinado una y otra vez, es lo único que me funciona. Y me hace sentirme cómoda por primera vez en años", afirmaba la intérprete en su cuenta de Twitter .