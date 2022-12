Ariana Grande rompe con su novio

No son tiempos fáciles para Ariana Grande que, tan solo unas semanas después de quedar desolada por la muerte de su abuelo, ha hecho pública la ruptura de su relación con Jai Brooks. A principios de este año la pareja, tras una primera relación en 2012, le dieron una segunda oportunidad a su historia de amor, que ha vuelto a resultar fallida, entre otras cosas, por el poco apoyo que la cantante habría recibido de su pareja en tan duros momentos.

"Los últimos meses no han sido fáciles para Ariana. Y, simplemente, Jai no la ha apoyado tanto como podría haber hecho", reveló una fuente a la revista Us Weekly.

La joven intérprete no ha podido evitar compartir con sus seguidores de Twitter un críptico mensaje asegurando que se encuentra bien, aunque sigue triste por el fallecimiento de su abuelo, según ella "la única pérdida que realmente importa".

"En los malos momentos aprendes mucho sobre el amor, la vida y las personas que están a tu alrededor. Julio fue muy doloroso para mí por muchas razones, pero entre todas las pérdidas personales por las que pasé, el fallecimiento de mi abuelo, un verdadero caballero, fue la única que realmente me importó. Doy las gracias a todas las personas que estuvieron a mi lado cuando les necesité, porque las que no estuvieron me rompieron el corazón", publicaba Ariana en la red social.

Pero a pesar de los duros momentos pasados, la cantante se muestra esperanzada ante la nueva etapa que ahora comienza tanto en el plano profesional como personal porque, según dice, está "deseando ver todo lo bueno que va a venir".

"Se está preparando para el lanzamiento de su álbum y está totalmente concentrada en ello", aseguró la misma fuente.