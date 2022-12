Ariana Grande pasa vergüenza por culpa del romanticismo de Big Sean

La cantante Ariana Grande aún no ha logrado acostumbrarse a la afición por los grandes gestos románticos de su novio, el rapero Big Sean -con quien mantiene una relación sentimental desde hace meses-, por lo que pasó mucha vergüenza cuando se subió a una silla para cantarle a gritos el tema 'Isn't She Lovely' de Steve Wonder durante una de sus citas.

"Para que lo sepáis todos, se subió a una silla y empezó a cantar a lo Stevie Wonder a todo pulmón después de que nos sacaran esta foto, y yo me fui corriendo al baño para esconderme -vale, no es verdad", explicó la joven en su cuenta de Instagram.

El carácter romántico de Big Sean también le lleva a grabarse cantando para enviarle vídeos a Ariana cuando se encuentran separados por culpa de sus respectivos compromisos profesionales.

"Cuando él está fuera, está en contacto con ella todo el tiempo, lo que realmente ayuda. Hace unos días hizo un pequeño vídeo cantándole en un ascensor. A ella le encantan ese tipo de cosas. Ella sólo quiere saber que, incluso cuando no están juntos, él está pensando en ella. Los dos son celosos", aseguraba una fuente a HollywoodLife.com.