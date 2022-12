Ariana Grande no guarda rencor a Bette Midler por calificarla de 'ridícula'

Pese a que en un principio las duras críticas de Bette Midler hacia su "ridícula" actitud provocativa dejaron a la joven Ariana Grande tan "sorprendida" como "ofendida", la estrella del pop ha querido aclarar que sigue siendo una fan incondicional de Bette, por mucho que lamente que haya perdido ese espíritu combativo con el que animó a las mujeres a liberarse, tal y como considera que está haciendo ella ahora.

"¡Bette siempre fue una feminista que defendió que las mujeres pudieran hacer lo que les diera la p**a gana sin que nadie las juzgara! No estoy segura de qué ha sido de esa Bette pero quiero que esa sirena sexy vuelva [en referencia al famoso personaje de Bette, la sirena Delores Delago]. Siempre seré una fan, sin importar nada más, cariño", escribió Ariana en su cuenta de Instagram, a lo que añadió: "Va con todo mi amor".

La respuesta de Ariana se ha producido apenas dos días después de que la diva de la canción criticara duramente sus actuaciones demasiado subidas de tono, apuntando que lo más probable era que solo estuviera intentando ganar notoriedad con ello.

"Siempre resulta sorprendente ver a alguien con una voz tan chillona como la de Ariana Grande revolcándose en un sofá de una forma tan ridícula. Quiero decir, va más allá de lo ridículo y no sé quién le estará aconsejando que haga eso, pero desearía que pararan. Pero no es mi problema, no soy su mánager ni su madre. Quizás le han dicho que eso es lo que tiene que hacer. El sexo vende, siempre ha vendido", aseguraba Bette al periódico The Telegraph.