Ariana Grande no asimila su propio éxito

Pese a que se le considera una de las estrellas musicales con mayor influencia sobre el público juvenil, la cantante Ariana Grande aún no ha logrado asimilar su propio éxito, debido en gran parte al vertiginoso despegue que ha vivido su carrera en los últimos años, una incredulidad que sin embargo no está dispuesta a permitir que le impida consolidar su carrera en la industria discográfica.

"Hay muchísima más atención puesta en mí ahora. En ocasiones llego a sentirme sobrepasada, pero me encantaría seguir sintiéndome así durante bastante más tiempo", aseguró a la revista People.

Publicidad

A diferencia de muchas de sus compañeras de profesión, el estilo de vida de Ariana no está relacionado con el glamour propio de la meca del cine, ya que no se considera una persona que disfrute con las fiestas, prefiriendo pasar su tiempo al aire libre.

"Me encanta ir a la playa cuando ya es por la noche. Así es como me aseguro de que no voy a explotar de un momento a otro", confesó.

Una de las claves que permite a Ariana mantener los pies en la tierra, incluso con el inmenso éxito que está cosechando a nivel profesional, es la Cábala, una disciplina que descubrió gracias a su hermano Frankie.

"Sé que es algo que se ha puesto de moda, pero yo la sigo desde que tenía 12 años. Me encanta aprender más cosas sobre el universo, y lo pequeños que somos en realidad. Me permite alejarme de una rutina que, por lo general, se centra todo el rato en mí", concluyó.