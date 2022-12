Ariana Grande mantiene una relación 'distante' con su padre

Pese a la idílica vida de estrella juvenil que proyecta su perfil en las redes sociales, lo cierto es que la cantante Ariana Grande tuvo que enfrentarse hace unos días a uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su abuelo, sin la presencia de una figura paterna en la que apoyarse, una ausencia que se explica con el distanciamiento progresivo que ha sufrido la relación entre la artista y su progenitor durante los últimos meses.

"Es un asunto privado, pero puedo aclarar que ocurrió a lo largo del año pasado. Me costó mucho tiempo aceptarlo, pero me ha ayudado el darme cuenta de que gran parte de mi personalidad proviene de mi padre, aunque durante mucho tiempo no me gustara pensarlo. Así que he tenido que asumir que es posible no llevarse bien con una persona sin por ello dejar de quererla", confesó Ariana a la revista Seventeen.

Más allá de sus problemas familiares, la cándida artista reconoce que el mero hecho de madurar ante el escrutinio de la opinión pública ha resultado todo un desafío para su autoestima, sobre todo debido a la presión que le supuso lidiar con la fama que le reportó su participación en series juveniles como 'Victorious'.

"Es muy difícil pasar tantos años de tu vida expuesta a gente que solo quiere aprovecharse de ti. Me ha costado mucho superar mis inseguridades, porque todos los jóvenes lidiamos básicamente con los mismos problemas de aceptación. Pero ahora puedo decir que por primera vez en mi vida me siento bien conmigo misma. Antes me preocupaba todo el tiempo, cualquier cosa que dijeran de mí se convertía en un drama. Sin embargo, por fin he aprendido a encarar mis problemas con calma", concluyó.