Ariana Grande canceló su viaje a España por temor a contraer el ébola

La cantante Ariana Grande decidió suspender su visita al programa español 'El hormiguero 3.0' por temor a contraer el ébola, después de que la enfermera Teresa Romero fuese diagnosticada con el fatal virus.

"El viaje promocional de Ariana tuvo que ser cancelado, su equipo no estaba preparado para correr ningún riesgo durante el periodo de incubación. Por supuesto, algunas personas pensarán que se trata de una decisión un poco exagerada, pero todas las personas a su alrededor estuvieron de acuerdo en que era la decisión adecuada. No se trata de cancelar sus planes españoles, y Ariana se ha asegurado de que la visita sea puesta en su calendario en un futuro", reveló una fuente cercana a la artista al periódico The Sun.

Aunque en la actualidad las autoridades sanitarias han confirmado que tanto Teresa Romero como los otros tres pacientes afectados por el virus están libres de ébola según las últimas pruebas, resulta poco probable que la joven estrella se replantee su decisión de permanecer lejos de las fronteras españolas, al menos durante las próximas semanas.

"Terminaron teniendo que hacer malabares con su agenda en el último minuto, tuvieron que reprogramar todos sus viajes. Ariana acabó volando a París en lugar de a España, y por ahora no podrá visitar el país por lo menos hasta el mes de noviembre como muy pronto", concluyó.