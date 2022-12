Ariana Grande 'arrancaría la cabeza' a quienes critican a su hermano Frankie

A estas alturas de su carrera Ariana Grande ya se ha acostumbrado a las críticas sobre su aspecto físico o su música, pero sigue sin ser capaz de controlar su carácter "italiano" cuando lee comentarios hirientes sobre sus amigos o sobre su querido hermano Frankie.

"Cuando era joven solía hacerme más daño porque la gente puede ser muy agresiva, especialmente en internet, cuando hay un muro en el que pueden decir lo que les dé la gana. Pero intento rodearme de gente buena y quedarme en mi pequeña burbuja sana y feliz. Es gracioso, pero me molesta más cuando es sobre otra gente. Intento no leer nada sobre mí, pero sí lo hago sobre mi hermano y mis amigos... ahí es cuando sería capaz de arrancarle la cabeza a alguien. Sobre mí, no me importa, pero habla sobre mi hermano Frankie y ahí es cuando sale mi carácter italiano", explicó la joven durante una entrevista con 'Access Hollywood'.

Publicidad

Ariana también pierde los estribos cada vez que lee algún mensaje en las redes sociales que se burla de Caitlyn Jenner -a quien admira profundamente por realizar su cambio de sexo bajo el escrutinio de los medios-, aunque en esas ocasiones prefiere no responder porque sabe que no es su "guerra".

"Nunca he tenido una conversación con ella, pero aprecio mucho todo lo que está haciendo, la atención que está atrayendo sobre la comunidad trans, ayudando a que la gente abra los ojos y aprenda sobre la situación de otras personas. Y que de alguna manera aprendan a respetarles. Es horrible, me enfado mucho leyendo los comentarios que publica la gente [sobre ella] y me afecta personalmente. Me encantaría atacar, pero no puedo porque no es mi guerra. Es un tema que me apasiona, así que tiene todo mi apoyo".