Ariana Grande aprende a ignorar las críticas negativas

Ariana Grande se hizo con los premios a la Mejor Canción y a la Mejor Artista Femenina en el marco de la gala de los MTV European Music Awards celebrada este domingo en Glasgow (Escocia), un momento que la cantante aprovechó para sincerarse, reconociendo que los comentarios negativos tendían a molestarla en el pasado, si bien ahora ha aprendido a ignorarlos.

"Me aferro a la verdad, a mi verdad. Presto atención solo a lo positivo. Al principio me molestaba mucho, la negatividad me afectaba muchísimo, pero entonces me di cuenta de que lo que los demás piensen de mí no debe importarme. Lo único que debo hacer es permanecer firme y centrada para no descarrilar. Soy indiferente a los comentarios que circulan sobre mí. Yo sé cuál es la verdad. Los que no me entienden, tampoco lo necesitan", declaró la artista al periódico The Sun.

Con todo, Ariana -quien interpretó los temas 'Problem' y 'Break Free' durante la gala- quiso dejar claro que las acusaciones de "diva" que se ciernen sobre ella son falsas, ya que sus ganas de triunfar en la música no tienen nada que ver con una actitud negativa por su parte.

"Hay una diferencia muy grande entre ser una persona resuelta y ser una z*rra, y eso es algo que mucha gente no entiende. La gente está haciendo conjeturas muy injustas", señaló.

Aunque Ariana no se considera ninguna diva, la cantante -que en la actualidad mantiene una relación con el rapero Big Sean- tampoco se deja manipular, ya que sabe perfectamente qué es lo que quiere en la vida.

"Prefiero tener siempre una opinión fuerte y mantener el control sobre mí misma antes que ser una estrella del pop artificial que se viste de una manera determinada y cambia cosas en función de lo que los demás le piden. Si decido cambiar y evolucionar será porque considero que estoy preparada", concluyó.