Ariana Grande admira el talento como compositor de Harry Styles

La estrella de Disney Chanel Ariana Grande no podía creer su propia suerte cuando el cantante de One Direction Harry Styles aceptó escribir uno de los temas de su segundo álbum 'My Everything', una experiencia que le ha permitido comprobar de primera mano el "increíble" talento como compositor del ídolo juvenil.

"Estaba en el estudio, y de repente un día Harry apareció por allí. Lo más raro de todo fue que los compositores Johan Carlsson y Savan Kotecha le dijeron como si fuera lo más natural del mundo: '¿Por qué no escribes algo para Ariana?'. E increíblemente él contestó: 'Claro colega', y lo hizo", aseguró muy emocionada la joven en el programa 'TRL' de la cadena MTV, para proclamar justo después su admiración por la capacidad innata de Harry para plasmar sus sentimientos sobre el papel: "Es una canción magnífica, y él es un compositor increíble. Es un tema realmente hermoso y él tiene muchísimo talento".

Más allá de lo beneficioso que pueda resultar para Arianna trabajar con la estrella de One Direction, lo cierto es que esta oportunidad habrá permitido a Harry continuar cultivando su lado más creativo, una faceta que ha intentado desarrollar aún más durante los últimos meses componiendo sencillos para algunos de los artistas del momento, como los roqueros irlandeses de Kodaline o la banda femenina Neon Jungle.

Aunque sin duda, el carismático cantante habrá reservado alguna de sus mejores creaciones para el álbum que publicará a finales de este año junto a sus compañeros de One Direction.