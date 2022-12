Ariana Grande, a punto de morir en plena actuación

La simpática Ariana Grande se encontraba actuando en la primera noche de su gira 'The Honeymoon Tour' en Kansas City el pasado sábado cuando una plataforma de madera que tenía que llevarla al escenario se rompió.

En un vídeo de sus 'Honeymoon Diaries' lo explica así:

"Casi muero durante la canción 'Love Me Harder'. Casi muero. No puedo dejar de pensar en eso porque fue una locura. Se suponía que tenía que ascender en una plataforma móvil mientras cantaba 'Love Me harder', era un ascensor de madera que me hacía subir. Entonces de repente se rompió e hizo esto", relataba Ariana haciendo un gesto de cómo la plataforma pasó de estar en una posición horizontal a una vertical.

"Estuve a punto de ser aplastada por una mie**a mecánica de metal y madera, y entonces hice así [escenificando cómo se aferró a una viga que estaba encima de su cabeza y se mantuvo colgada mientras la plataforma rota ascendía sola] y me agarré", continuó explicando la cantante. Y así pudo aguantar la artista hasta que llegaron varios miembros de su equipo.

Pero a pesar del susto, la cantante de 21 años continuó con el espectáculo como si nada hubiera ocurrido. "No solté el micrófono. Me dije: tengo que seguir cantando".

Eso sí, tras el concierto, dio cuenta en Twitter de lo que había pasado:

"¡¡Lo hicimos!! CASI MUERO PERO QUITANDO ESO HA IDO MUY BIEN! Os quiero Kansas City. Mucho. Gracias por aguantar mis nervios. Estoy muy orgullosa de mis compañeros/amigos de gira, y agradecida. Lo de hoy fue un sueño (pequeños errores incluidos). Tras esto solo puede mejorar (sic)".