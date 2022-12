Aracely Arámbula protege a sus hijos de las críticas a Luis Miguel

No puede haber nada más doloroso para una madre que ver a sus hijos sufrir, es por eso que Aracely Arámbula no quiere que bajo ningún concepto lleguen a oídos de sus dos hijos, Miguel (8) y Daniel (6) -fruto de su matrimonio con el cantante Luis Miguel- las burlas sobre los cambios de peso de su padre.

"Todas las campañas que han hecho ahora [sobre su sobrepeso], trato de que mis hijos no las vean para que no vean todo lo que le han hecho a la familia. Definitivamente trato de que no les hagan bullying porque ¡ya me pasó!", declaró Aracely a TV Azteca.

La actriz fue la primera sorprendida cuando alguien de su entorno se burló del aumento de peso de su exmarido, una situación desagradable a la que intenta darle la mínima importancia.

"Me pasó en un chat de las mamás, que alguien no sabía que yo estaba ahí incluida, y pusieron una foto [de Luis Miguel]", añadió.

Como cualquier madre Aracely busca lo mejor para sus hijos y no quiere que la fama de la que gozan ella y su marido salpique a sus pequeños en el día a día, así que trata de alejarse siempre de cosas conflictivas.

"Miguel y Dani son unos niños muy maduros, muy sanos y están en actividades de niños. Trato de mantenerme con mi vida muy positiva y muy alejada de todas las cosas que pudieran afectar en cierto momento", concluyó.

