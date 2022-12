Antonio Banderas y Salma Hayek, ¿en lo nuevo de Robert Rodriguez?

Robert Rodriguez lleva varios días resistiendo los envites de la prensa con el objetivo de no desvelar detalles comprometedores sobre los preparativos de su nueva película, 'Nerveracker', pero para calmar las ansias de sus seguidores y el interés que ha suscitado en la opinión pública, el cineasta de origen mexicano no ha podido resistirse a hacer toda una declaración de intenciones sobre su ambicioso proyecto al sugerir que actores tan representativos de su filmografía como Antonio Banderas y Salma Hayek podrían ser los protagonistas de la película.

"La verdad es que todavía estamos retocando los últimos detalles del guion, pero tan pronto esté terminado nos centraremos en la selección del reparto. Tengo muchas ganas de reencontrarme con algunos de los artistas que han trabajado antes conmigo, como Antonio, Salma, Jessica [Alba] y muchos otros más, para poder hacer un guiño a los espectadores que me han seguido desde el principio. Pero lo cierto es que todavía no hemos llegado a ese punto del camino", explicó el famoso director al portal de cine 'Movies with Butter'.

En el caso de que se materialicen los deseos de Robert Rodriguez, Antonio Banderas y Salma Hayek, quienes protagonizaron respectivamente 'El mexicano' y 'Abierto hasta el amanecer' -otros famosos títulos del director-, no solo tendrán la oportunidad de volver a cultivar su estrecha relación trabajando juntos en el set de rodaje, sino que probablemente también tendrán la oportunidad de recordar las consecuencias de la tórrida escena de sexo que protagonizaron en su día a las órdenes del mismo director, durante una de las secuencias más recordadas del filme 'Desperado' (1995).

"Doy las gracias a Robert Rodriguez por haber impulsado mi carrera [Salma también protagonizó la emblemática 'Abierto hasta el amanecer'], aunque sufrí de lo lindo cuando rodé 'Desperado'. De hecho, no podía parar de llorar cuando tuve que desnudarme delante de la cámara durante la escena de sexo con Antonio Banderas. Sólo podía pensar en mis padres y lo que dirían de mí. Pero con el tiempo lo superé y ahora puedo decir que todos somos grandes amigos", se sinceraba la estrella azteca en una entrevista con el diario The Sun.

Tanto es así, que Antonio y Salma volvieron a verse las caras en la pasada edición del Festival de Cannes y no dudaron en hacer gala de su buena sintonía en medio de la alfombra roja, quizá dando a entender de forma muy discreta que una nueva colaboración profesional con su director fetiche planea sobre el horizonte.